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Трамп: Я больше не хочу говорить с Путиным
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Трамп: Я больше не хочу говорить с Путиным

США выбрали Аляску вместо Украины

21:08 1293

США планировали провести испытания новых беспилотников на территории Украины, сочтя ее лучшим местом для тестирования в мире, однако в итоге перенесли их на Аляску, сообщает Defense News.

«Зная, что поиск подходящего места для недавних испытаний DIU (Подразделение оборонных инноваций) в области радиоэлектронной борьбы займёт время, (руководитель несколькими проектами DIU) Трент Эменекер начал поиск мест для проведения радиоэлектронной борьбы прошлым летом. Он рассматривал самые разные варианты, при этом Украина оказалась во главе списка», – отмечает издание.

Эменекер объяснил свой выбор тем, что в мире нет более подходящего места для подобных испытаний.

Бывший руководитель программ DIU Крис Бонзагни полагает, что Пентагон мог бы содействовать отправке производителей беспилотников в Украину, однако американские военные опасаются официального вовлечения в конфликт. Дополнительные сложности создает нарастающая политическая напряженность между администрацией Дональда Трампа и украинским руководством.

Как подчеркнул Эменекер в интервью Defense News, проведение испытаний на украинской территории стало малореалистичным, поэтому в итоге было принято решение использовать военную базу Форт-Уэйнрайт на Аляске.

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