В такси только россияне

Трудовым мигрантам будет запрещено работать таксистами в Санкт-Петербурге до конца 2025 года, сообщает пресс-служба городской администрации в понедельник.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, оно опубликовано на сайте Смольного.

"Губернатором Санкт-Петербурга принято решение об установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по виду экономической деятельности "деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем" на период до конца 2025 года", – говорится в сообщении.

Решение было принято с целью повышения качества и безопасности услуг в сфере такси и создания дополнительных возможностей для трудоустройства граждан РФ.

Постановление вступит в силу по истечении 10 дней. Завершить действующие трудовые отношения и привлечь новых работников компании смогут в течение трех месяцев.

Согласно документу, комитет по труду и занятости должен будет до ноября представить Беглову предложения о том, следует ли продлить запрет на следующий год.