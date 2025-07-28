USD 1.7000
EUR 1.9969
RUB 2.1375
Подписаться на уведомления
Трамп: Я больше не хочу говорить с Путиным
Новость дня
Трамп: Я больше не хочу говорить с Путиным

В такси только россияне

21:17 1828

Трудовым мигрантам будет запрещено работать таксистами в Санкт-Петербурге до конца 2025 года, сообщает пресс-служба городской администрации в понедельник.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, оно опубликовано на сайте Смольного.

"Губернатором Санкт-Петербурга принято решение об установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по виду экономической деятельности "деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем" на период до конца 2025 года", – говорится в сообщении.

Решение было принято с целью повышения качества и безопасности услуг в сфере такси и создания дополнительных возможностей для трудоустройства граждан РФ.

Постановление вступит в силу по истечении 10 дней. Завершить действующие трудовые отношения и привлечь новых работников компании смогут в течение трех месяцев.

Согласно документу, комитет по труду и занятости должен будет до ноября представить Беглову предложения о том, следует ли продлить запрет на следующий год.

Армения отзывает консула из России
Армения отзывает консула из России
22:15 565
Пять медалей Азербайджана на чемпионате Европы в Мадриде
Пять медалей Азербайджана на чемпионате Европы в Мадриде
22:07 306
Глава МИД Франции призвал принять меры против Израиля
Глава МИД Франции призвал принять меры против Израиля
21:55 419
Медведев проснулся и угрожает Трампу
Медведев проснулся и угрожает Трампу
21:29 1654
Азербайджан возьмет на себя не только Украину. Но и Молдову
Азербайджан возьмет на себя не только Украину. Но и Молдову новый поворот
20:19 2530
Еврокомиссия ищет замену Пашиняну: кто может занять его место?
Еврокомиссия ищет замену Пашиняну: кто может занять его место? все еще актуально
15:30 5897
Грузия впервые купила больше российского газа, чем азербайджанского
Грузия впервые купила больше российского газа, чем азербайджанского
20:43 1296
И австрийцы обнаружили загрязнение азербайджанской нефти
И австрийцы обнаружили загрязнение азербайджанской нефти главное на этот час
18:40 4184
Звонок Хикмета Гаджиева. Азербайджан осуждает удары Израиля
Звонок Хикмета Гаджиева. Азербайджан осуждает удары Израиля все еще актуально
14:12 7161
Хан раздавал поддельные документы под грифом «Азербайджан»
Хан раздавал поддельные документы под грифом «Азербайджан»
20:03 2877
Азербайджанский газ пошел в Украину
Азербайджанский газ пошел в Украину все еще актуально
13:20 6334

ЭТО ВАЖНО

Армения отзывает консула из России
Армения отзывает консула из России
22:15 565
Пять медалей Азербайджана на чемпионате Европы в Мадриде
Пять медалей Азербайджана на чемпионате Европы в Мадриде
22:07 306
Глава МИД Франции призвал принять меры против Израиля
Глава МИД Франции призвал принять меры против Израиля
21:55 419
Медведев проснулся и угрожает Трампу
Медведев проснулся и угрожает Трампу
21:29 1654
Азербайджан возьмет на себя не только Украину. Но и Молдову
Азербайджан возьмет на себя не только Украину. Но и Молдову новый поворот
20:19 2530
Еврокомиссия ищет замену Пашиняну: кто может занять его место?
Еврокомиссия ищет замену Пашиняну: кто может занять его место? все еще актуально
15:30 5897
Грузия впервые купила больше российского газа, чем азербайджанского
Грузия впервые купила больше российского газа, чем азербайджанского
20:43 1296
И австрийцы обнаружили загрязнение азербайджанской нефти
И австрийцы обнаружили загрязнение азербайджанской нефти главное на этот час
18:40 4184
Звонок Хикмета Гаджиева. Азербайджан осуждает удары Израиля
Звонок Хикмета Гаджиева. Азербайджан осуждает удары Израиля все еще актуально
14:12 7161
Хан раздавал поддельные документы под грифом «Азербайджан»
Хан раздавал поддельные документы под грифом «Азербайджан»
20:03 2877
Азербайджанский газ пошел в Украину
Азербайджанский газ пошел в Украину все еще актуально
13:20 6334
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться