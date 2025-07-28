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Трамп: Я больше не хочу говорить с Путиным

Россия закрыла погранпереходы с Украиной

21:47 889

Россия приняла решение о закрытии 20 контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Украиной с 1 августа.

Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Закрыть с 1 августа 2025 г. пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 г., по перечню согласно приложению», – говорится в документе.

Решение охватывает 13 автомобильных и семь железнодорожных пунктов.

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