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Трамп: Я больше не хочу говорить с Путиным

Глава МИД Франции призвал принять меры против Израиля

21:55 421

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что нападения Израиля на людей, пытающихся доставить гуманитарную помощь в Газу, являются «неприемлемыми». Для создания «жизнеспособного» палестинского государства необходимо принять конкретные меры против Израиля.

Барро выступил в Нью-Йорке на открытии организованной Организацией Объединенных Наций (ООН) и сопредседательствуемой им Высокоуровневой международной конференции на тему «Поиск мирного решения палестинского вопроса и реализация двухгосударственного решения».

Французский министр, говоря о том, что палестинцы, пытающиеся получить гуманитарную помощь в Газе, становятся мишенью израильских атак, добавил: «Спустя 80 лет после создания Организации Объединенных Наций мы не можем допустить, чтобы гражданские лица, женщины и дети становились мишенью при посещении пунктов распределения продовольствия. Это недопустимо».

По его словам, высокая явка на конференцию «демонстрирует единодушие и мобилизацию международного сообщества для прекращения войны в Газе». Министр подчеркнул, что конференция должна стать «поворотным моментом» для реализации двухгосударственного решения.

Отметив, что двухгосударственное решение является «единственным решением, которое может удовлетворить законные чаяния Израиля и палестинцев на жизнь в мире и безопасности», Барро, также подчеркнул важность принятия мер против незаконной политики Израиля в отношении поселений.

«В условиях усиления фактов на местах и беспрецедентного ускорения Израилем политики строительства поселений на Западном берегу необходимо сохранить надежду на создание жизнеспособного палестинского государства путем принятия конкретных мер», — сказал Барро.

Глава МИД Франции сказал, что вместе с Палестинской конференцией «они дали новый импульс политическому урегулированию на Ближнем Востоке», основными вопросами конференции являются признание палестинского государства, нормализация отношений с Израилем и региональная интеграция, реформа палестинского правительства и разоружение ХАМАС.

«Эта война длилась слишком долго и должна закончиться. Оружие должно замолчать и уступить место немедленному и постоянному перемирию», - резюмировал Барро.

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