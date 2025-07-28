Пять медалей Азербайджана на чемпионате Европы в Мадриде

Азербайджанский тяжелоатлет Латиф Алиев завоевал золото и серебро на юношеском чемпионате Европы в Мадриде.

Он выступал в категории U-15 в весовой категории до 71 кг. В рывке Латиф поднял 108 кг и завоевал золото в этом упражнении. Его результат в толчке - 129 кг. В сумме двух упражнений азербайджанский штангист осилил 237 кг и стал серебряным призером.

Напомним, ранее Мусаб Мамедтагиев выиграл два золота и одно серебро. Он выступал в соревновании спортсменов не старше 15 лет в весовой категории до 56 кг.

Таким образом, на данный момент у сборной Азербайджана пять медалей на нынешнем чемпионате Европы.