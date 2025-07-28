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Литва не впустит грузинских судей и депутатов

28 июля 2025, 22:31 816

Литва ввела визовые ограничения в отношении еще десяти граждан Грузии, запретив им въезд в страну, сообщается на сайте литовского Департамента миграции.

Под санкции попали судьи Нино Галусташвили, Джвебе Начкебия, Ираклий Швангирадзе и Виктор Метревели, прокуроры Мари Мешвелиани и Натия Татиашвили, председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили, депутаты парламента Грузии Мариам Лашхи и Нино Цилосани, а также глава Антикоррупционного бюро Ражден Купрашвили.

Согласно действующим ограничениям, этим лицам запрещен въезд на территорию Литвы до 22 июля 2030 года.

По данным Департамента миграции, в настоящее время визовые санкции распространяются на 112 граждан Грузии.

Ранее глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что политика двойных стандартов в отношении Тбилиси стала для стран Балтии вопросом национальных интересов. Литва, Латвия и Эстония первыми ввели санкции против грузинских властей на фоне массовых протестов после отказа от курса на евроинтеграцию в 2024 году.

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