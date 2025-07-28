Индия отправит гуманоида в космос

Нью-Дели намерен в конце 2025 года запустить в космос робота-гуманоида в рамках подготовки к своей первой пилотируемой миссии «Гаганьян», сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Ви Р. Нараянан.

«В декабре состоится миссия с участием гуманоидного робота», – отметил Нараянан.

Робот-гуманоид по имени Вьоммитра (в переводе с санскрита Vyoma — «космос», Mitra — «друг») с женским обликом был специально разработан для автономного полета в капсуле. Ожидается, что аппарат протестирует работу всех ключевых систем корабля в условиях открытого космоса — от жизнеобеспечения до управления полетом.

Глава ISRO также объявил, что в случае успешного запуска уже в следующем году планируется провести еще две беспилотные миссии. По его словам, после завершения всех испытаний в марте 2027 года Индия приступит к основному этапу — пилотируемому запуску миссии «Гаганьян», как ранее объявил премьер-министр Нарендра Моди.

О планах отправить первый индийский экипаж на орбиту Моди впервые официально заявил в августе 2018 года. Четверо членов будущей миссии уже прошли подготовку в российском Звёздном городке и продолжают тренировки в Индии. Название проекта «Гаганьян» (от санскритского гагана — «небеса») означает «небесный корабль».