Еврокомиссия пригрозила Украине

Еврокомиссия пригрозила прекратить всю финансовую помощь Украине, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Депутат Верховной рады Украины и бывшая вице-премьер-министр по европейским делам Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила изданию, что соответствующий сигнал из ЕС действительно поступил. По ее словам, в документе отмечается, «что финансовая помощь по линии ЕС будет заморожена, если ситуация с антикоррупционными органами не разрешится». Речь идет о всей следующей выплате, а не только о ее части».

Финансовая помощь в рамках Фонда помощи Украине должна составить 50 миллиардов евро до 2027 года и в основном будет поступать непосредственно в государственный бюджет Украины.