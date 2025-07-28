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Еврокомиссия пригрозила Украине

28 июля 2025, 23:34 838

Еврокомиссия пригрозила прекратить всю финансовую помощь Украине, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Депутат Верховной рады Украины и бывшая вице-премьер-министр по европейским делам Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила изданию, что соответствующий сигнал из ЕС действительно поступил. По ее словам, в документе отмечается, «что финансовая помощь по линии ЕС будет заморожена, если ситуация с антикоррупционными органами не разрешится». Речь идет о всей следующей выплате, а не только о ее части».

Финансовая помощь в рамках Фонда помощи Украине должна составить 50 миллиардов евро до 2027 года и в основном будет поступать непосредственно в государственный бюджет Украины.

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