Араз Агаларов приехал в Баку

Азербайджанский бизнесмен и миллиардер Араз Агаларов, проживающий в России, находится в Баку. Об этом в Instagram cообщил его сын, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов.

После начала антиазербайджанской кампании и арестов лидеров диаспоры, ряд российских СМИ распространил информацию о том, что и Араз Агаларов перед угрозой уголовного преследования покинул пределы России.

22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» на концерте группы «Пикник» произошел теракт. В здание ворвалась группа вооруженных людей, они начали стрельбу и подожгли концертный зал. В результате нападения погибли 145 человек, более 500 получили ранения, концертный зал был уничтожен. Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка «Исламского государства». В ходе расследования арестованы 18 человек.

Примерный ущерб, нанесенный принадлежащей Аразу Агаларову Crocus Group от теракта составил 150-200 миллионов долларов, рассказывал Эмин Агаларов журналистам. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на месте «Крокус Сити Холла» могут построить сквер с памятником.