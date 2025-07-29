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Новость дня
В США заявили, что Путин серьезно недооценил Трампа

В Донецке взрывы: пропало электричество

ВИДЕО
00:54 717

ВСУ атаковали Донецк дронами. Один беспилотник влетел в пятиэтажный дом на улице Сомова, начался пожар, сообщили в соцсетях местные жители.

Кроме того, в нескольких районах города пропало электричество.

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