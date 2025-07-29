В Донецке взрывы: пропало электричество

ВСУ атаковали Донецк дронами. Один беспилотник влетел в пятиэтажный дом на улице Сомова, начался пожар, сообщили в соцсетях местные жители.
Кроме того, в нескольких районах города пропало электричество.
July 28, 2025
ВСУ атаковали Донецк дронами. Один беспилотник влетел в пятиэтажный дом на улице Сомова, начался пожар, сообщили в соцсетях местные жители.
Кроме того, в нескольких районах города пропало электричество.
July 28, 2025
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