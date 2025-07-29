Глава «Роскосмоса» в NASA

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов во главе делегации госкорпорации прибыл в Хьюстон для встречи с исполняющим обязанности администратора NASA Шоном Даффи. Как сообщили журналистам в пресс-службе «Роскосмоса», главы космических ведомств России и США встречаются впервые за восемь лет.

«Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон во главе делегации «Роскосмоса» для встречи с руководством NASA», - говорится в сообщении. Ожидается, что переговоры с Даффи пройдут в последний день июля. Стороны планируют обсудить текущие проекты.

Отмечается, что глава «Роскосмоса» посетит космический центр имени Линдона Джонсона, производственное подразделение компании Boeing, а также встретится с экипажем космического корабля Crew Dragon, в состав которого по программе перекрестных полетов входит космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов. «Перед завершением визита российская делегация посетит корпуса сборки космических аппаратов и кораблей компании SpaceX», - добавили в «Роскосмосе».