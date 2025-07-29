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В США заявили, что Путин серьезно недооценил Трампа
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В США заявили, что Путин серьезно недооценил Трампа

Трамп на поводу у Китая

01:34 403

США запретили президенту Тайваня Лаю Циндэ совершить транзитную пересадку в Нью-Йорке по пути в Центральную Америку после протеста Китая, пишет Financial Times.

По данным издания, Белый дом пошел на этот шаг, стремясь избежать обострения отношений с Пекином на фоне торговых переговоров и подготовки к возможному саммиту Трампа с Си Цзиньпином.

Лай Циндэ планировал транзит через США в августе на пути в Парагвай, Гватемалу и Белиз — страны, признающие Тайвань. Однако, по информации трех осведомленных источников, США сообщили ему, что остановка в Нью-Йорке невозможна.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа временно приостановила экспортные ограничения на поставки в Китай ключевых технологий, включая чипы для искусственного интеллекта. По данным СМИ, цель такого шага — облегчить организацию встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в этом году и добиться торговых уступок.

Ранее Трамп заявлял о планах ограничить экспорт в Китай передовых полупроводников и компонентов для ИИ. Однако теперь Министерству торговли США, ответственному за контроль экспорта, было дано указание воздерживаться от жестких мер в отношении Пекина.

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