Палестина за разоружение ХАМАС

Палестинская национальная администрация (ПНА) не возражает против размещения региональных и международных сил в секторе Газа для контроля над соблюдением режима прекращения огня и обеспечения безопасности.

Об этом заявил премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа, выступая на международной конференции ООН высокого уровня по урегулированию палестинского вопроса, подчеркнув, что радикальное движение ХАМАС должно передать оружие ПНА.

«ХАМАС должен прекратить свой контроль над Газой и передать оружие Палестинской национальной администрации. Мы готовы призвать к развертыванию региональных и международных сил в координации с Государством Палестина в рамках миссии, санкционированной Советом Безопасности [ООН], для защиты нашего народа, контроля над соблюдением всеми сторонами режима прекращения огня и обеспечения безопасности», — сказал он.

При этом Мустафа подчеркнул, что эти силы не будут являться заменой палестинских сил безопасности.По словам премьера, необходима совместная работа над воссоединением сектора Газа с Западным берегом реки Иордан «без оккупации, поселений, принудительного перемещения или аннексии».

«Нам нужно восстановить Газу вместе с нашим народом, добиться палестинской независимости и реализовать решение о создании двух государств, при котором Палестина и Израиль будут жить бок о бок в мире и безопасности, ради достижения регионального мира, безопасности и процветания», — отметил Мустафа.