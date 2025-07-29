Ошибся этажом: подробности бойни на Манхэттене

Глава подразделения Blackstone по операциям с недвижимостью и генеральный директор Blackstone Real Estate Income Trust Уэсли ЛеПатнер оказалась в числе четырех человек, которых застрелил в Нью-Йорке вооруженный мужчина.

К настоящему моменту установлена личность стрелявшего. 27-летний Шейн Тамура приехал в Нью-Йорк из Лас-Вегаса, где он проживал. Как сообщает полиция, Тамура подъехал к зданию, в котором располагаются офис финансовой компании Blackstone и штаб-квартира Национальной футбольной лиги (NFL). Войдя в фойе, он открыл беспорядочную стрельбу из автоматической винтовки по находившимся там людям, убив троих и ранив еще несколько человек. Затем он поднялся на 33-й этаж и застрелил там еще одного человека. После чего убил себя.

По мнению полицейских, целью Тамуры в здании была штаб-квартира NFL, но он, видимо, ошибся этажом. При нем обнаружена записка, в которой, по данным полиции, Тамура пишет о своей болезни — хронической травматической энцефалопатии (CTE), которая нередко бывает у профессиональных игроков в американском футболе. Тамура, по данным полиции, занимался этим видом спорта. В записке он, в частности, просил, чтобы его мозг был взят для исследований.