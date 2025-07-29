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Ошибся этажом: подробности бойни на Манхэттене

обновлено 17:55
17:55 3437

Глава подразделения Blackstone по операциям с недвижимостью и генеральный директор Blackstone Real Estate Income Trust Уэсли ЛеПатнер оказалась в числе четырех человек, которых застрелил в Нью-Йорке вооруженный мужчина.

К настоящему моменту установлена личность стрелявшего. 27-летний Шейн Тамура приехал в Нью-Йорк из Лас-Вегаса, где он проживал. Как сообщает полиция, Тамура подъехал к зданию, в котором располагаются офис финансовой компании Blackstone и штаб-квартира Национальной футбольной лиги (NFL). Войдя в фойе, он открыл беспорядочную стрельбу из автоматической винтовки по находившимся там людям, убив троих и ранив еще несколько человек. Затем он поднялся на 33-й этаж и застрелил там еще одного человека. После чего убил себя.

По мнению полицейских, целью Тамуры в здании была штаб-квартира NFL, но он, видимо, ошибся этажом. При нем обнаружена записка, в которой, по данным полиции, Тамура пишет о своей болезни — хронической травматической энцефалопатии (CTE), которая нередко бывает у профессиональных игроков в американском футболе. Тамура, по данным полиции, занимался этим видом спорта. В записке он, в частности, просил, чтобы его мозг был взят для исследований.

* * * 08:48

Пять человек, включая полицейского, погибли в результате стрельбы в офисном здании в центре Манхэттена в понедельник вечером. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителя полиции Нью-Йорка.

Среди погибших - офицер полиции Нью-Йорка. Источники в правоохранительных органах сообщили, что стрелявший покончил с собой.  Мотив преступления пока не известен. Следствие изучает различные версии, основываясь на данных о личности злоумышленника.

Fox News сообщил о по меньшей мере шести пострадавших. ABC News, ссылаясь на источник, сообщает, что подозреваемый, открывший огонь в офисном здании, покончил с собой на 33-м этаже. По данным CNN, стрелок — 27-летний мужчина из Лас-Вегаса. Полиция считает, что он действовал в одиночку.

Стрельба произошла в здании, в котором расположены штаб-квартиры компании Blackstone, а также Национальной футбольной лиги (NFL), уточнило ABC. Там также арендуют офисы KPMG и J.P. Morgan, отметило NBC. Полиция заблокировала здание. В ФБР сообщили, что направили своих сотрудников на место происшествия.

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