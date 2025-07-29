Нидерланды объявили израильских министров персонами нон грата

Власти Нидерландов объявили министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича персонами нон грата и запретили им въезд на территорию страны. Об этом сообщают израильские СМИ.

Решение связано с действиями израильского правительства на фоне событий в Газе. Отмечается, что правительство Нидерландов также вызвало посла Израиля в Гааге для разъяснительной беседы.

Официальные лица заявили, что позиции и заявления двух министров «противоречат демократическим ценностям» и не соответствуют внешнеполитическим принципам страны.

Израиль пока официально не отреагировал на решение Нидерландов.