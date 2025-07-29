Британские врачи все еще бунтуют: поднимите зарплату!

Анталья (Турция). Несколько провинций Турции охвачены лесными пожарами на фоне 50-градусной жары
Манчестер (Великобритания). Члены Британской медицинской ассоциации (BMA) пикетируют здание Королевской больницы, требуя повышения заработной платы на 29%
Оддармеантьей (Камбоджа). Покинувшие свои дома из-за войны камбоджийцы получают воду в лагере переселенцев
Газа (Палестина). Густой дым поднимается из Газы после израильских ударов
Афины (Греция). Дым от лесных пожаров в пригороде Крионери в Афинах
Ганьсу (Китай). Экскурсанты катаются на верблюдах в песчаных дюнах Минша Шан
Москва (Россия). В Москве впервые состоялся Международный фестиваль воздушных гимнастов "Трапеция"