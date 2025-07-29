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В Баку бушевал коронавирус. А 13 тысяч бакинцев уплыли на корабле?

самый басманный суд в мире
Инара Рафикгызы, судебный репортер
09:51 2985

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается разбирательство по делу бывшего руководителя Управления Приморского бульвара и экс-главы Площади Государственного флага Ильгара Мустафаева, его помощника Рашада Бадалова и директора ООО GİRASOL Фуада Бабаева. Судебный процесс, проходящий под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой, вновь привлек внимание общественности.

Первым на заседании выступил адвокат директора GİRASOL Али Джамалов с ходатайством включить в материалы дела ряд документов, связанных с деятельностью компании. По словам адвоката, прокурор создает видимость того, будто фирма GİRASOL была создана исключительно для работы с Управлением Приморского бульвара, хотя на самом деле она обслуживала сотни других клиентов - как юридических, так и физических лиц. В подтверждение защита представила банковские выписки, договоры и учредительные документы. Ходатайство было поддержано всеми обвиняемыми, и против него не возражала потерпевшая сторона в лице Турала Насибова.

Суд удовлетворил просьбу адвоката и приобщил представленные материалы к делу.

Ильгар Мустафаев надеется на справедливость

Затем слово взял Исмаил Кенгерли - адвокат Ильгара Мустафаева. Он обратил внимание суда на противоречия в обвинении, касающиеся якобы присвоенных средств от деятельности прогулочных судов «Мирвари» и «Шафаг». В обвинительном заключении утверждается, что, помимо официальной продажи билетов, суда перевозили дополнительное количество пассажиров, а полученные деньги Мустафаев присваивал. Кенгерли отметил, что цифры, приведенные следствием, вызывают сомнения. Так, в 2020 году судно «Мирвари» якобы перевезло 13 тысяч пассажиров, из которых 11 тысяч пришлись на летние месяцы. При этом адвокат напомнил, что в этот период в стране действовал строгий карантин: передвижение граждан ограничивалось системой SMS-разрешений, а групповые собрания свыше пяти человек были запрещены. В этот же период не работал общественный транспорт, включая метро, что, по словам защиты, делает указанные цифры недостоверными.

Кенгерли привел аналогичные несоответствия и за 2021–2022 годы. По данным следствия, в 2021 году на «Мирвари» было перевезено 55 тысяч человек, а на «Шафаг» — 8 тысяч. В 2022 году количество пассажиров на «Мирвари» составило 50 тысяч, а на «Шафаг» — 81. Однако официальные сообщения Управления Приморского бульвара свидетельствуют, что с 2022 года деятельность прогулочных судов была приостановлена из-за падения уровня воды в Каспии и необходимости ремонта, и возобновление работы планировалось только к 2024 году.

«На основании каких данных в обвинительном заключении приводятся эти цифры?» - спросил у судьи Исмаил Кенгерли.

Судно «Мирвари» якобы перевезло 13 тысяч пассажиров, из которых 11 тысяч пришлись на летние месяцы

Защита предложила суду затребовать официальные документы, подтверждающие маршруты и пассажиропоток прогулочных судов за спорный период, а при их отсутствии - направить соответствующие запросы в Управление Приморского бульвара и Государственное морское и портовое агентство.

Турал Насибов, представляющий интересы потерпевшей стороны, заявил, что при наличии таких документов они будут обязательно предоставлены суду.

Судья постановила обязать потерпевшую сторону предоставить в ходе дальнейшего разбирательства необходимые документы, а рассмотрение части ходатайства, связанной с направлением запросов, отложила на более поздний срок. 

В завершающей части заседания выступил сам Ильгар Мустафаев, который обратился к суду с заявлением о своей непричастности к инкриминируемым ему деяниям. Мустафаев подчеркнул, что многие годы руководил Приморским бульваром, являющимся символом города и его гордостью, с чувством ответственности и стремлением служить обществу и государству в строгом соответствии с законом. Он назвал предъявленные обвинения тяжелым моральным испытанием, но при этом выразил уверенность в верховенстве закона и справедливом разбирательстве. Проводимые в стране реформы, направленные на укрепление судебной системы и защиту прав граждан, позволяют, по словам Мустафаева, надеяться на беспристрастное расследование и восстановление его общественной репутации.

Следующее судебное заседание назначено на 18 августа.

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