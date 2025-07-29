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Украинские дроны атаковали Ростовскую область: под ударом железная дорога

10:16 646

В ночь на 29 июля украинские беспилотники атаковали в Ростовской области города Каменск-Шахтинский, Сальск, Волгодонск, а также Боковский и Тарасовский районы, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его данным, одной из целей атаки стала железнодорожная станция, на которой в результате отражения налета произошло возгорание. Помимо этого, на улице Островского повреждения получил автомобиль, а находившийся в нем водитель погиб. Кроме того, в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла, а в Орловском районе повреждена электроподстанция.

В РЖД сообщили о приостановке движения поездов через станцию Сальск. «Из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети. <…> Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов», — отметили в госкомпании. Также, по данным РЖД, в результате атаки было повреждено остекление в двух вагонах поезда № 59 Новокузнецк — Кисловодск. Пассажиров эвакуировали, обошлось без пострадавших. Кроме того, произошло возгорание стоявшего грузового поезда, для ликвидации огня был направлен пожарный поезд.

Позже в РЖД заявили, что «движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области, нарушенное из-за последствий падения обломков БПЛА, восстановлено по временной схеме в обход поврежденного участка».

Это уже четвертая атака украинских дронов на железнодорожную инфраструктуру в Ростовской области за последний месяц. 25 июля беспилотники ударили по ж/д станции в Песчанокопском районе региона. Тогда это привело к задержке десяти пассажирских поездов. Одновременно с этим удар был нанесен по ж/д вокзалу в Тимашевске Краснодарского края, где в тот день временно задержались 12 пассажирских составов. 21 июля под атаку попала ж/д станция Каменоломни в Ростовской области. В результате вспыхнувшего пожара в диспетчерском пункте были задержаны 26 поездов. 19 июля в РЖД сообщили, что из-за падения обломков беспилотников повреждена контактная сеть на перегоне Лихая — Замчалово.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 29 июля средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотника — 43 над Брянской областью, 22 — над Ростовской, шесть — над Калужской, два — над Смоленской и один — над Ленинградской областями.

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