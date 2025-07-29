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Россия рвется в Покровск: идут ожесточенные бои

10:24 992

После месяцев ожесточенного сопротивления украинские войска были вынуждены отступить под натиском российских подразделений, впервые прорвавшихся в пределы стратегически важного города Покровска. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на военных и аналитиков.

«Они не прекращали попыток продвижения, но мы хорошо отражали их», — сообщил украинский солдат с позывным «Вогак».

Ключевым фактором в изменении баланса на фронте стало использование российскими силами дронов с оптоволоконным кабелем, нечувствительных к системам радиоэлектронной борьбы. По оценкам аналитиков Майкла Кофмана и Романа Погорелого (DeepState), такие дроны могут наносить удары на глубину до 25 километров, минимизируя уязвимость к глушению сигналов.

Несмотря на технологические новации, российская армия продолжает нести тяжелые потери. По словам командира украинского батальона «Волки Да Винчи» Сергея Филимонова, большая часть пленных россиян признает, что дроны ВСУ — их главный страх.

«Каждый пленный говорит, что дронов он боится больше всего. Это то, что они видят в кошмарах», — отмечает Филимонов.

По данным DeepState, только в июне Россия захватила более 556 км² украинской территории, свыше четверти из которых — на Покровском направлении.

Филимонов описал российскую тактику как «бросок новых жертв в огненную печь».

Украинская оборона опирается на дроны, минные поля и мобильные штурмовые группы, однако под постоянным огнем БПЛА и в условиях растущего давления удерживать логистику становится все сложнее.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал заход российских войск в Покровск «незначительным», подчеркнув, что россияне понесли большие потери и не удержали позиции: «Все были уничтожены».

Тем не менее аналитики предупреждают, что даже ограниченное продвижение РФ в районе Покровска может открыть путь к более масштабному наступлению и угрожает всей линии украинской обороны в регионе.

Американский аналитический центр ISW отмечает, что 28 июля на севере Сумской области также продолжились бои.

Аналитики утверждают, что россияне провели наступательные операции на севере Харьковской области, в направлении Великого Бурлука и на Купянском направлении, но не достигли подтвержденного прогресса.

При этом войска РФ продвинулись на Лиманском направлении, на Торецком направлении, а также в направлении Великой Новоселки и продолжили наступательные операции на Северском направлении и у Часового Яра.

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