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Араз Азимов встретился с послом Ирана

10:26 528

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов провел встречу с послом Ирана в Баку Муджтабой Демирчилу, сообщает IRNA.

Стороны обсудили текущее состояние ирано-азербайджанских отношений, а также актуальные региональные и международные процессы.

Посол Демирчилу подчеркнул, что отношения между Ираном и Азербайджаном развиваются на основе дружбы и братства.

В ходе беседы была отмечена важность продолжения сотрудничества, основанного на взаимных интересах, и необходимость дальнейшего укрепления двусторонних связей.

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