Араз Азимов встретился с послом Ирана

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов провел встречу с послом Ирана в Баку Муджтабой Демирчилу, сообщает IRNA.
Стороны обсудили текущее состояние ирано-азербайджанских отношений, а также актуальные региональные и международные процессы.
Посол Демирчилу подчеркнул, что отношения между Ираном и Азербайджаном развиваются на основе дружбы и братства.
В ходе беседы была отмечена важность продолжения сотрудничества, основанного на взаимных интересах, и необходимость дальнейшего укрепления двусторонних связей.