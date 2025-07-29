Армения меняет посла в США

Министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян назначен новым послом республики в Соединенных Штатах Америки. Он сменит на этом посту Лилит Макунц, сообщают армянские СМИ.

По имеющимся данным, агреман на кандидатуру Мкртчяна уже получен. Отмечается, что его брат постоянно проживает в США.

Министерство труда и социальных вопросов, в свою очередь, возглавит руководитель фракции партии «Гражданский договор» в Совете старейшин Гюмри Сарик Минасян. В марте текущего года его кандидатура выдвигалась правящей партией на пост мэра Гюмри, однако по итогам выборов победу одержал Вардан Гукасян.

Ранее Минасян занимал должность директора территориального центра Единой социальной службы в Гюмри.