Важное соглашение Турции с Британией: истребители протаранят!

Соглашение, подписанное министром обороны Турции Яшаром Гюлером с министром обороны Великобритании Джоном Хили о продаже истребителей Eurofighter Typhoon, стало важным элементом в стратегии Анкары по обновлению своего парка боевых самолетов на фоне ограничений, возникших после конфликта с Вашингтоном по программе F-35.

После того как в 2019 году США исключили Турцию из программы F-35 в ответ на приобретение ею российских зенитных ракетных комплексов С 400, Анкара оказалась в положении, когда потребности в обновлении воздушного флота перестали удовлетворяться американскими поставками. Имеющиеся на вооружении ВВС Турции истребители F-16, закупленные еще в 1980-х годах и неоднократно модернизированные, к настоящему времени существенно устарели. Несмотря на введенные Вашингтоном санкции CAATSA, Анкара продолжила попытки обновления парка боевых самолетов и параллельно развивала собственную оборонную промышленность, инвестируя в производство беспилотных летательных аппаратов, систем радиоэлектронной борьбы и ракетного вооружения. Однако критическая задача оставалась прежней — обеспечить стратегическую авиационную компоненту, совместимую с требованиями НАТО, до момента ввода в строй национального истребителя пятого поколения KAAN, разрабатываемого совместно с Великобританией и запланированного к эксплуатации в 2028 году. Прорыв в переговорном процессе наступил после того, как в 2024 году Турция согласилась ратифицировать вступление в НАТО Швеции и Финляндии. В ответ администрация Джо Байдена одобрила продажу Турции сорока новейших истребителей F-16, что стало сигналом к смягчению ограничений. Решение о закупке Eurofighter Typhoon выглядит логичным продолжением поиска альтернативных источников модернизации ВВС Турции. Переговоры между Лондоном и Анкарой велись на протяжении последнего года и потребовали согласования с другими участниками производственного консорциума — Германией, Италией и Испанией.

В турецких и западных СМИ активно обсуждалась позиция Германии, предположительно, выступавшей против сделки. Однако уже через два дня после подписания соглашения официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Берлин поддерживает продажу Турции 40 самолетов Eurofighter Typhoon. По данным турецких источников, проект сделки был согласован с германской стороной еще два месяца назад, а окончательные условия утверждены 30 июня на переговорах в Анкаре министров иностранных дел Турции Хакана Фидана и Великобритании Дэвида Лэмми. Подписание контракта предполагается осуществить в течение ближайшего года. Анкара настаивает на интеграции в поставляемые самолеты собственных национальных систем вооружений и опознавания, что может вызвать новые дискуссии внутри НАТО. Опыт Турции по установке системы IFF на американских F-16 в период правления Тургута Озала (эта система классифицирует самолеты ВВС Греции как угрозу) подтверждает, что техническая интеграция национальных модулей способна менять оперативный баланс сил в регионе. Важным аспектом сделки являются ракеты дальнего воздушного боя Meteor, включенные в пакет поставки. Греция уже располагает этими ракетами в составе своих истребителей Rafale, однако выступала за ограничение передачи Meteor Турции или за введение условий, исключающих их применение против греческих ВВС. Участники консорциума формально ссылаются на принцип НАТО о ненападении государств-членов друг на друга, но практика прошлых десятилетий показывает, что национальная адаптация вооружений зачастую выходит за рамки подобных договоренностей.