USD 1.7000
EUR 1.9697
RUB 2.0800
Подписаться на уведомления
В США заявили, что Путин серьезно недооценил Трампа
Новость дня
В США заявили, что Путин серьезно недооценил Трампа

Гарвард согласился на сделку с Трампом

10:46 528

Гарвардский университет готов удовлетворить требование администрации США и потратить до $500 млн, чтобы прекратить спор с Белым домом, сообщили The New York Times (NYT) четыре источника, знакомых с ходом переговоров.

По словам одного из собеседников газеты, Гарвард не хочет выплачивать сумму напрямую федеральному правительству, и точные финансовые условия еще обсуждаются. Выплата связана с обвинениями университета в нарушении гражданских прав (антисемитизм и распространение инклюзивности).

На прошлой неделе выплатить властям деньги согласился и Колумбийский университет — но сумма составляет $200 млн. По словам источников NYT, больше средств от Гарварда потребовал президент Дональд Трамп: он дал понять, что сделки не будет, пока вуз не заплатит сотни миллионов.

Еще одно отличие потенциального соглашения Гарвардского университета от Колумбийского — скептическое отношение первого к возможности допустить внешнего наблюдателя для контроля за исполнением договоренностей. Такое условие в Гарварде рассматривают как красную линию и потенциальное нарушение независимости.

В университете не стали комментировать данные NYT. Белый дом выразил уверенность, что вуз «в конечном итоге примет видение президента, и в ходе добросовестных переговоров хорошая сделка более чем возможна».

Дональд Трамп, говоря о Гарварде, называл университет «антисемитским» и «крайне левым», возмущался тем, что туда принимают иностранных студентов, «желающих разорвать нашу страну на части». «Гарвард — это угроза демократии», — заключил Трамп. Вуз в апреле подал иск к администрации после того, как его финансирование было заморожено. В мае появился второй иск — из-за запрета на прием иностранных студентов по обмену.

В Армении взялись за главу Союза армян России
В Армении взялись за главу Союза армян России
11:23 468
Мировой успех азербайджанского вина
Мировой успех азербайджанского вина
11:00 1027
В Баку бушевал коронавирус. А 13 тысяч бакинцев уплыли на корабле?
В Баку бушевал коронавирус. А 13 тысяч бакинцев уплыли на корабле? самый басманный суд в мире
09:51 2999
И австрийцы обнаружили загрязнение азербайджанской нефти
И австрийцы обнаружили загрязнение азербайджанской нефти главное на этот час
28 июля 2025, 18:40 7694
Россия рвется в Покровск: идут ожесточенные бои
Россия рвется в Покровск: идут ожесточенные бои
10:24 997
Россияне ударили по исправительной колонии в Запорожье: много погибших и раненых
Россияне ударили по исправительной колонии в Запорожье: много погибших и раненых
09:03 2290
Араз Агаларов приехал в Баку
Араз Агаларов приехал в Баку ВИДЕО
28 июля 2025, 23:43 12920
Революция завершилась. Да здравствует доллар!
Революция завершилась. Да здравствует доллар! наша корреспонденция
28 июля 2025, 18:19 6802
Британские врачи все еще бунтуют: поднимите зарплату!
Британские врачи все еще бунтуют: поднимите зарплату! объектив haqqin.az
09:37 829
Головокружение от успехов. К вопросам нефтяного движения
Головокружение от успехов. К вопросам нефтяного движения наша аналитика
28 июля 2025, 21:00 7592
Хакеры нанесли ущерб «Аэрофлоту» на миллиарды рублей
Хакеры нанесли ущерб «Аэрофлоту» на миллиарды рублей обновлено 00:46; видео
00:46 16784

ЭТО ВАЖНО

В Армении взялись за главу Союза армян России
В Армении взялись за главу Союза армян России
11:23 468
Мировой успех азербайджанского вина
Мировой успех азербайджанского вина
11:00 1027
В Баку бушевал коронавирус. А 13 тысяч бакинцев уплыли на корабле?
В Баку бушевал коронавирус. А 13 тысяч бакинцев уплыли на корабле? самый басманный суд в мире
09:51 2999
И австрийцы обнаружили загрязнение азербайджанской нефти
И австрийцы обнаружили загрязнение азербайджанской нефти главное на этот час
28 июля 2025, 18:40 7694
Россия рвется в Покровск: идут ожесточенные бои
Россия рвется в Покровск: идут ожесточенные бои
10:24 997
Россияне ударили по исправительной колонии в Запорожье: много погибших и раненых
Россияне ударили по исправительной колонии в Запорожье: много погибших и раненых
09:03 2290
Араз Агаларов приехал в Баку
Араз Агаларов приехал в Баку ВИДЕО
28 июля 2025, 23:43 12920
Революция завершилась. Да здравствует доллар!
Революция завершилась. Да здравствует доллар! наша корреспонденция
28 июля 2025, 18:19 6802
Британские врачи все еще бунтуют: поднимите зарплату!
Британские врачи все еще бунтуют: поднимите зарплату! объектив haqqin.az
09:37 829
Головокружение от успехов. К вопросам нефтяного движения
Головокружение от успехов. К вопросам нефтяного движения наша аналитика
28 июля 2025, 21:00 7592
Хакеры нанесли ущерб «Аэрофлоту» на миллиарды рублей
Хакеры нанесли ущерб «Аэрофлоту» на миллиарды рублей обновлено 00:46; видео
00:46 16784
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться