Гарвард согласился на сделку с Трампом

По словам одного из собеседников газеты, Гарвард не хочет выплачивать сумму напрямую федеральному правительству, и точные финансовые условия еще обсуждаются. Выплата связана с обвинениями университета в нарушении гражданских прав (антисемитизм и распространение инклюзивности).

Гарвардский университет готов удовлетворить требование администрации США и потратить до $500 млн, чтобы прекратить спор с Белым домом, сообщили The New York Times (NYT) четыре источника, знакомых с ходом переговоров.

На прошлой неделе выплатить властям деньги согласился и Колумбийский университет — но сумма составляет $200 млн. По словам источников NYT, больше средств от Гарварда потребовал президент Дональд Трамп: он дал понять, что сделки не будет, пока вуз не заплатит сотни миллионов.

Еще одно отличие потенциального соглашения Гарвардского университета от Колумбийского — скептическое отношение первого к возможности допустить внешнего наблюдателя для контроля за исполнением договоренностей. Такое условие в Гарварде рассматривают как красную линию и потенциальное нарушение независимости.

В университете не стали комментировать данные NYT. Белый дом выразил уверенность, что вуз «в конечном итоге примет видение президента, и в ходе добросовестных переговоров хорошая сделка более чем возможна».

Дональд Трамп, говоря о Гарварде, называл университет «антисемитским» и «крайне левым», возмущался тем, что туда принимают иностранных студентов, «желающих разорвать нашу страну на части». «Гарвард — это угроза демократии», — заключил Трамп. Вуз в апреле подал иск к администрации после того, как его финансирование было заморожено. В мае появился второй иск — из-за запрета на прием иностранных студентов по обмену.