Казахстанский уголь пойдет в Европу через российские порты

Казахстан договорился о поставке в страны Евросоюза (ЕС) угля через российские порты. Об этом говорится в сообщении Министерства торговли и интеграции Казахстана.

Власти страны провели переговоры с европейской стороной и добились исключения из-под запрета сделок с российскими портами для транзита казахстанского энергоресурса.

В министерстве отметили, что исключение из санкционного списка будет применяться при соблюдении следующих условий: уголь должен иметь исключительно казахстанское происхождение; право собственности на груз должно принадлежать нерезидентам стран, на которые распространяются ограничительные меры; порты могут использоваться только как территория транзита, погрузки или отправки - без закупки или производства товара на ее территории.

В 2024 году объем экспорта казахстанского угля в Европейский Союз снизился до 5,2 миллиона тонн с 6,1 миллиона тонн годом ранее. В январе–мае 2025 года экспорт составил 1,6 миллиона тонн.

«Несмотря на временное снижение показателей, принятые меры позволяют рассчитывать на восстановление поставок казахстанского угля в ЕС, а также на укрепление устойчивости логистических маршрутов», - говорится в сообщении Минторговли.