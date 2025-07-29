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В Армении взялись за главу Союза армян России

11:23 478

Антикоррупционный суд Армении постановил конфисковать земельный участок, принадлежащий главе Союза армян России Ара Абрамяну. Информация об этом размещена на портале судебно-правовой информации Datalex.

Речь идет об участке площадью 2860 кв. м возле здания бывшего универмага «Детский мир» в центре Еревана. Он был изъят у компании «Согласие-Армения», связанной с Абрамяном, и передан в собственность общины Еревана.

Согласно заявлению прокуратуры, приватизация участка была осуществлена с нарушением закона. В самой компании считают иск попыткой незаконно лишить их законного права собственности.

Как ранее сообщалось, в октябре 2024 года в районе бывшего «Детского мира» начался демонтаж коммуникаций, проложенных компанией «Согласие-Армения». Суд, в частности, удовлетворил ходатайство о признании регистрации права собственности недействительной. Решение вступит в силу через месяц.

Ара Абрамян ранее неоднократно критиковал премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В середине июля он заявил, что Пашинян должен уйти с поста премьера страны или не участвовать в следующих выборах.

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