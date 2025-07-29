В Америке захотели купить у России Командорские острова

Подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил Соединенным Штатам приобрести у России Командорские острова за $15 млрд с целью мониторинга активности КНР в регионе.

Командорские острова — это архипелаг из четырех островов в юго-западной части Берингова моря Тихого океана, расположенный к востоку от Камчатки.

«Предложение состоит в том, чтобы США осуществили мирное и прагматичное приобретение Командорских островов у Российской Федерации за $15 млрд, чтобы отслеживать потенциальную активность китайских подводных лодок... Командорские острова расположены непосредственно вдоль потенциального маршрута от китайской военно-морской базы Цзянгэчжуан в Арктику», — отмечает Фриц в статье для издания Breaking Defense.

Американский офицер полагает, что в рамках этой сделки Соединенным Штатам следует выкупить также исключительную экономическую зону вокруг островов, природные ресурсы района и инфраструктуру, что приведет к увеличению экономической зоны США на 3,8%.

Фриц считает, что Командорские острова могли бы быть включены в состав штата Аляска или получить статус неинкорпорированной территории США.