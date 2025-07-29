Цены на сжиженный газ в Армении резко взлетели

В Армении цены на сжиженный газ достигли 200 драмов за литр (около 0,5 доллара), несмотря на то, что поставки топлива в страну уже восстановлены после проблем на грузинской таможне.

Министр экономики Геворк Папоян в ответ на вопрос пользователя в социальной сети сообщил, что ситуация находится на рассмотрении Комиссии по защите конкуренции.

Однако пока антимонопольный орган разбирается с причиной роста цен, стоимость сжиженного газа продолжает увеличиваться. Ранее цена уже поднималась с 120 до 160 драмов за литр.

Пользователь отметил, что поставки в Армению идут нормально уже около 15 дней, однако владельцы заправок продолжают повышать цену, а государство пока не предпринимает эффективных мер для регулирования ситуации.