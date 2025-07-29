«Газпром» выпроваживают из Молдовы

В августе компания «Молдовагаз», подконтрольная российскому «Газпрому», будет отстранена от поставок газа молдавским потребителям, сообщил премьер-министр Дорин Речан в Facebook.

«Уже в августе госкомпания «Энергоком» возьмет под контроль всю газовую инфраструктуру страны. Что это значит для граждан? Газ для всех домохозяйств будет закупать «Энергоком», а не «Молдовагаз», — отметил глава молдавского правительства.

По его словам, после завершения процесса государство напрямую будет отвечать за поставку газа населению.

Кишинев пошел на такой шаг в рамках выполнения обязательств перед ЕС по внедрению положений Третьего энергопакета, который предусматривает разделение компании «Молдовагаз» на три отдельных предприятия: по поставке, транспортировке и распределению газа. Изначально процесс должен был завершиться к 2026 году, однако после прекращения транзита российского газа через Украину и поставок «Газпрома» в Молдову срок сократили до 31 июля.

Компания «Молдовагаз» основана в 1999 году. Крупнейшим ее акционером является «Газпром», владеющий 50% акций, правительство Молдовы контролирует 35,3%, а 13,44% — сепаратистский регион в Приднестровье. Свои акции он передал «Газпрому».