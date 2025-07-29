В России все чаще блокируют деньги на картах

Клиенты российских банков все чаще жалуются на блокировку денежных средств на своих картах сроком более 30 дней, пишут «Известия» со ссылкой на народный рейтинг «Банки.ру».

Согласно информации издания, с подобной проблемой сталкиваются клиенты ВТБ, Газпромбанка и «МТС Деньги». Активные жалобы связаны с удержанием средств, предусмотренным федеральным законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».

Издание полагает, что рост блокировок связан с введением в мае ограничений на переводы свыше 100 тыс. рублей в месяц для клиентов банков.

В свою очередь, Росфинмониторинг сообщил «Известиям», что массовых блокировок не происходит.

В пресс-службе ЦБ пояснили, что под блокировками понимаются ограничения дистанционного банковского обслуживания и отказы в проведении операций из-за подозрений, предусмотренных вышеупомянутым федеральным законом.

Напомним, в России с 30 мая начал действовать лимит в 100 тыс. рублей на денежные переводы без открытия банковского счета. Также с 15 мая 2025 года вступил в силу закон, ограничивающий возможности дропперов — подставных лиц, чьи карты используются для снятия украденных мошенниками средств. Эта мера распространяется только на тех, кто внесен в базу данных ЦБ РФ о мошеннических операциях: теперь они могут переводить себе и другим не более 100 тыс. рублей в месяц.