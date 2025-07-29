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В России все чаще блокируют деньги на картах

13:38 1228

Клиенты российских банков все чаще жалуются на блокировку денежных средств на своих картах сроком более 30 дней, пишут «Известия» со ссылкой на народный рейтинг «Банки.ру».

Согласно информации издания, с подобной проблемой сталкиваются клиенты ВТБ, Газпромбанка и «МТС Деньги». Активные жалобы связаны с удержанием средств, предусмотренным федеральным законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».

Издание полагает, что рост блокировок связан с введением в мае ограничений на переводы свыше 100 тыс. рублей в месяц для клиентов банков.

В свою очередь, Росфинмониторинг сообщил «Известиям», что массовых блокировок не происходит.

В пресс-службе ЦБ пояснили, что под блокировками понимаются ограничения дистанционного банковского обслуживания и отказы в проведении операций из-за подозрений, предусмотренных вышеупомянутым федеральным законом.

Напомним, в России с 30 мая начал действовать лимит в 100 тыс. рублей на денежные переводы без открытия банковского счета. Также с 15 мая 2025 года вступил в силу закон, ограничивающий возможности дропперов — подставных лиц, чьи карты используются для снятия украденных мошенниками средств. Эта мера распространяется только на тех, кто внесен в базу данных ЦБ РФ о мошеннических операциях: теперь они могут переводить себе и другим не более 100 тыс. рублей в месяц.

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