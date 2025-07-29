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Новый посол Израиля едет в Баку

13:43 1218

Новый посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус сегодня вечером прибудет в Баку.

Об этом говорится в сообщении Азербайджано-Израильского Альянса (AIA).

Отмечается, что после того как Краус представит верительные грамоты - сначала в Министерстве иностранных дел, а затем президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он посетит и Красную Слободу (поселок в Губинском районе, населенный евреями).

Ранее стало известно, что посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик завершил дипломатическую миссию в Азербайджане.

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