Новый посол Израиля едет в Баку

Об этом говорится в сообщении Азербайджано-Израильского Альянса (AIA).

Новый посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус сегодня вечером прибудет в Баку.

Отмечается, что после того как Краус представит верительные грамоты - сначала в Министерстве иностранных дел, а затем президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он посетит и Красную Слободу (поселок в Губинском районе, населенный евреями).

Ранее стало известно, что посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик завершил дипломатическую миссию в Азербайджане.