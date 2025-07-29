Азербайджанские студенты в Турции в беде

Сотни азербайджанских студентов, обучающихся в государственных университетах городов Турции, пожаловались на то, что, несмотря на многочисленные обращения с просьбой о переводе в высшие учебные заведения Азербайджана, они не получают положительного ответа. Родственники студентов, обратившиеся в haqqin.az, сообщают, что стоимость аренды жилья и повседневные расходы в Турции с каждым годом растут, и учащиеся не могут продолжать обучение из-за финансовых трудностей. Однако им отказывают в переводе в университеты Азербайджана.

Агентство по науке и образованию называет две основные причины отказа в переводе. «Во-первых, студент должен был набрать 120 кредитов за 4 семестра, однако набрал только 110. Даже если он сдал половину предметов, проблема в том, что общее количество кредитов составило не 120, а 110. Хотя в случае наличия академической задолженности меньшее количество кредитов считается допустимым в соответствии с пунктом 3.2.2 Постановления Кабинета Министров №348. Этот пункт ясно указывает, что если у студента есть академическая задолженность, то меньшее количество кредитов не является нарушением закона. Несмотря на это, агентство отказывается признать это», — отмечают заявители. Второй причиной называют то, что большинство студентов поступили в 2023 году в турецкие государственные университеты, успешно сдав YÖS — экзамен, проводимый самими вузами. Однако в декабре 2023 года вступил в силу закон, согласно которому действительным считается только единый централизованный экзамен TR-YÖS. «Студенты сдавали экзамен до вступления в силу данного закона — в 2023 году. Совет высшего образования Турции также заявил, что единый экзамен будет проводиться только начиная с 2024 года. Однако агентство игнорирует этот факт и действует по принципу обратного применения закона», — добавляют студенты. Сообщается, что среди подавших заявки на перевод есть и студенты, обучающиеся в Польше. Заявители считают, что им мешает отдел по работе с высшими и средними специальными учебными заведениями Агентства по науке и образованию. По их словам, они оплатили государственную пошлину в размере 250 манатов в Агентство по обеспечению качества в образовании и получили свидетельство, необходимое для перевода.