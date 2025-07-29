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Джафарову дали 6 лет и 7 месяцев

13:44 853

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя Баку Фикрета Джафарова, обвиняемого в хищении крупной суммы денег из автомобиля бизнесмена.

Как сообщает haqqin.az, кража произошла 26 февраля этого года. Ф.Джафаров увидел, что багажник автомобиля марки Mercedes Benz S-class 450, принадлежащего А.Гулиеву и припаркованного перед магазином Neo Market в Наримановском районе, открыт. Он тайно похитил сумку, находившуюся в багажнике, в которой лежало 130 тысяч манатов.

За совершенное преступление Фикрету Джафарову было предъявлено обвинение по статье 177.3.2 (кража в крупном размере) Уголовного кодекса, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

На суде обвиняемый частично признал свою вину. В своих показаниях он заявил, что в тот вечер заметил открытый багажник автомобиля, номер которого он не запомнил: «Так как в тот день шел снег, я подумал, что кто-то просто забыл закрыть багажник. Когда попытался закрыть крышку, увидел в багажнике женскую сумку. Мое внимание привлекла пачка денег внутри. Я огляделся, никого не увидел, взял сумку и ушел».

Ф.Джафаров также рассказал, что принес сумку домой и отдал 2500 манатов из этих денег человеку, которому был должен. На следующий день к нему домой пришли мужчины в гражданской одежде: «Они предъявили служебные удостоверения, представились сотрудниками полиции и сказали, что подозревают меня в краже. Я не стал возражать. По их просьбе я отдал сумку, которую спрятал под кроватью в спальне. Я совершил эту кражу один. О деньгах в машине заранее не знал. Сожалею о содеянном».

Согласно показаниям потерпевшего А.Гулиева, 26 февраля он доставил на рынок томаты из теплицы компании Binə Aqro и получил за них 96 тысяч манатов и 20 тысяч долларов, которые положил в личную сумку: «Сумку я оставил в багажнике автомобиля. Машину припарковал перед магазином возле своего дома. Вышел из машины, взял сигареты из багажника, нажал кнопку автоматического закрытия багажника и пошел домой. Уже дома, во время отдыха, я услышал, как кто-то постучал в дверь. Это была моя мать. Она сказала, что наш сосед, проходя мимо, заметил, что багажник моей машины открыт. Я сразу спустился и обнаружил, что сумка с деньгами пропала. Немедленно сообщил в полицию».

Суд приговорил Фикрета Джафарова к 6 годам и 7 месяцам лишения свободы.

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