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В США заявили, что Путин серьезно недооценил Трампа
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В США заявили, что Путин серьезно недооценил Трампа

Перепалка между американским сенатором и Медведевым

13:52 1692

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, один из соавторов законопроекта о новых санкциях против России, ответил в соцсети X на заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в котором тот фактически пригрозил войной между Москвой и Вашингтоном.

В понедельник, 28 июля, Медведев заявил, что Дональд Трамп «играет в игру ультиматумов с Россией». По его словам, «каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне», причем не с Украиной, а «с его собственной страной».

В ответ Грэм обратился к «тем в России, кто считает, что президент Трамп не настроен всерьез положить конец кровавой бойне между Россией и Украиной».

«Вы и ваши союзники вскоре печально убедитесь в обратном. Вы также скоро увидите, что Джо Байден больше не является президентом. Садитесь за стол переговоров», — написал он.

Упоминание Байдена прозвучало на фоне слов Медведева, который в том же посте призвал американцев «не идти по пути Сонного Джо» — прозвища, которое его политические оппоненты дали экс-главе Белого дома Джо Байдену.

В ответ на слова сенатора Медведев заявил, что ни Грэм, ни Трамп «не в праве указывать России, когда начинать переговоры».

«Не вам и не Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров». Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работайте ради Америки прежде всего, дедули!» — заявил Медведев, комментируя пост Грэма.

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