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В США заявили, что Путин серьезно недооценил Трампа
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В США заявили, что Путин серьезно недооценил Трампа

Кремль об ультиматуме Трампа

13:56 2172

Кремль принял к сведению заявление президента США Дональда Трампа о сокращении ранее установленного им срока для достижения перемирия между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы приняли к сведению вчерашнее заявление президента Трампа. Военные действия продолжаются и мы по-прежнему сохраняем приверженность мирному процессу и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента также прокомментировал заявление Трампа о том, что он более не заинтересован в разговорах с Владимиром Путиным: «Я бы хотел избежать каких-то оценок, повторяю, что мы приняли к сведению». Вместе с тем Песков отметил, что вопрос возможной встречи Путина и Трампа «как не стоял в предметном плане, так и не стоит».

Накануне Дональд Трамп заявил, что сокращает объявленный им ранее 50-дневный срок для урегулирования войны до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса. Он добавил, что в ближайшие сутки планирует официально объявить о новом сроке.

Трамп также пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, рассматривается сценарий введения «100-процентных тарифов».

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