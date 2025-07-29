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НАТО не допустит диверсий на Балтике

14:18 459

Корабль НАТО провел эксперименты в водах Балтики с целью усиления защиты подводной инфраструктуры, сообщает портал латвийского радио и телевидения LSM.

«Корабль НАТО – Alliance. Недавно он находился в Балтийском море: команда проводила эксперименты, которые, как ожидается, позволят эффективнее защищать подводную инфраструктуру — кабели, трубопроводы и другое — от аварий и возможных диверсий», — говорится в публикации.

Страны Балтии, входящие в состав Североатлантического альянса, 14 января объявили о запуске миссии «Балтийский часовой» (Baltic Sentry) для патрулирования Балтийского моря и защиты подводной инфраструктуры на фоне повреждений кабелей. 3 июня Sveriges Radio сообщило, что НАТО планирует завершить операцию и заменить корабли в акватории беспилотниками.

В эти дни ВМС Эстонии и союзные войска НАТО проводят масштабные учения «Солнечный берег» (Sunny Beach) на острове Сааремаа в Балтийском море. Основная задача маневров — отработка сценариев по защите и обороне ключевых территорий страны.

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