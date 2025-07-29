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Курды хотят в сирийскую армию

14:15 560

Курдский альянс «Силы демократической Сирии» (СДС) не выступает против вхождения в единые сирийские вооруженные силы под эгидой новых властей в Дамаске, однако процесс объединения требует времени. Об этом заявил командующий СДС Мазлум Абди.

«Мы привержены соглашению [с новыми сирийскими властями] от 10 марта, но его реализация требует времени», - указал Абди, слова которого привел телеканал Al Hadath.

Он добавил, что курдский альянс согласен с центральным правительством по вопросу о единстве Сирии с единой армией и единым флагом.

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