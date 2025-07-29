Иран хочет избавиться от санкций с помощью Азербайджана и Армении

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что стране срочно необходимо наладить более тесные отношения с соседними государствами, подчеркнув, что укрепление региональных связей может помочь нейтрализовать западные санкции. Об этом сообщает агентство IRNA.

Выступая в понедельник на встрече с членами парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике, Пезешкиан отметил, что децентрализация власти — особенно в приграничных провинциях — будет способствовать расширению сотрудничества с соседними государствами.

«Если мы укрепим связи с соседями, санкции потеряют эффективность», — заявил Пезешкиан. Президент назвал Армению, Пакистан, Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Турцию, Ирак, а также южных соседей Ирана странами с «большим потенциалом» для взаимовыгодного сотрудничества, который необходимо активизировать в интересах всех сторон.

Пезешкиан также упомянул об израильском ударе, целью которого, по его словам, было высокопоставленное совещание иранского политического и военного руководства во время 12-дневной войны в июне. По его словам, если бы атака достигла цели, она могла бы серьезно дестабилизировать руководство страны.

«Этот инцидент напомнил нам, насколько важно децентрализовать власть, чтобы в случае — не дай Бог — потери руководителей система могла продолжить функционировать», — сказал Пезешкиан.

Президент добавил, что «противники Ирана надеялись вызвать народные волнения с помощью недавних атак, создавая перебои с подачей воды, электричества и хлеба». «Но благодаря передаче полномочий губернаторам провинций этим попыткам не удалось достичь цели», — отметил президент, добавив, что децентрализация будет продолжаться под стратегическим контролем центральной власти.