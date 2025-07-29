Саудиты будут поставлять в Сирию нефть и электроэнергию

Эр-Рияд и Дамаск подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической сфере, который предусматривает поставки нефти и электроэнергии в Сирию, сообщает Интерфакс.
Документ был заключен по итогам встречи министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдулазиза бин Салмана с его сирийским коллегой Мухаммедом Аль-Баширом в Эр-Рияде.
Соглашение охватывает широкий спектр направлений, включая нефтегазовый сектор, электроэнергетику, нефтехимию, возобновляемые источники энергии (ВИЭ), энергоэффективность и телекоммуникации. Стороны также обсудили инвестиционные перспективы и обмен опытом в сфере регулирования и реализации энергетических проектов.
Отдельное внимание было уделено вопросам поставок нефти, развитию энергетической инфраструктуры, продвижению зеленых технологий и повышению энергоэффективности.
Напомним, нефтегазовая инфраструктура Сирии была серьезно разрушена в результате гражданской войны. По данным Управления энергетической информации США (EIA), до 2011 года страна производила около 400 тыс. баррелей нефти в сутки и экспортировала углеводороды. Однако в последние годы объемы добычи сократились более чем в десять раз, и сегодня Сирия остается зависимой от импорта большинства видов топлива.