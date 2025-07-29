Экологическое бедствие на побережье Каспия: сточные воды, мусор и полное бездействие исполнительной власти

На большинстве участков бакинского побережья Каспийского моря, включая пляжи в Говсане, Бузовна и Шихово, канализационные стоки по-прежнему сбрасываются непосредственно в море. Проблема, которая тянется уже долгие годы и обостряется с наступлением каждого пляжного сезона, представляется неразрешимой даже в обозримом будущем.
В нынешнем году к обычным жалобам добавилась новая неприятность — резкий запах, распространяющийся над водой и берегом. Уровень Каспийского моря за последние годы заметно снизился и на обнажившемся дне проступили водоросли, старый мусор, металлические отходы… В некоторых местах поверхность воды покрыта маслянистой пленкой.
Ситуация в Говсане стала реальной экологической катастрофой. Канализационные стоки, поступающие от расположенных вдоль побережья объектов и тысяч домов самого поселка и соседних деревень, попадают прямо в море. Несмотря на то что пляж в Говсане уже много лет значится в перечне зон, где купание запрещено, на побережье продолжает расти число частных пляжей, кафе и развлекательных заведений. Из береговых канав в море стекает густая темная жидкость, а в местах, где стоки соединяются с водой, образуется плотный слой нечистот, который невозможно не заметить.
Канализационные каналы забиты остатками пищи, пластиковыми бутылками и другими отходами. Всего в нескольких метрах от этой вопиющей антисанитарии рыбаки ловят рыбу. Один из них, закрывая нос платком, говорит, что если рыба способна выжить в таких условиях, значит, ее можно есть. Но прикрытое лицо рыбака противоречит его словам: сам он не доверяет воде, в которой работает каждый день, и есть пойманную рыбу, скорее всего, не будет.
Сотрудник расположенной неподалеку зоны отдыха объясняет, что запрет на купание носит формальный характер: каждый день сюда приходят десятки людей, потому что на большинстве бакинских пляжей вода загрязнена еще больше. Мусорных урн на территории пляжей в Говсане нет, люди бросают остатки еды прямо в канавы или под кусты. Судя по всему, Исполнительную власть Сураханского района или местный муниципалитет, выдавших разрешения на строительство многочисленных объектов вдоль запрещенной зоны, мысли о сохранности базовой инфраструктуры особо не посещают. Они не позаботились даже о таких элементарных вещах, как контейнеры для мусора.
В Бузовна и Хазарском районе картина почти такая же. Здесь канализационные стоки также напрямую попадают в море. В ветреные дни неприятный запах усиливается, а на воде образуется пенистая пленка. Один из отдыхающих рассказывает, что после купания на коже остаются водоросли с запутавшимися в них мелкими червями. Работник одного из частных пляжей признает, что после каждого ветреного дня сотрудники вынуждены сетями собирать мусор и вручную очищать берег.
В социальных сетях появляются новые видеозаписи, снятые на других участках побережья. На кадрах из Пиршаги отдыхающие выбрасывают остатки еды вдоль дороги и прямо на пляж. В Набрани на пляжах пасется скот, что вызывает возмущение приезжих, не ожидавших увидеть подобную картину на туристической территории.
С началом пляжного сезона Республиканский центр гигиены и эпидемиологии провел обследование санитарного состояния пляжей Баку, Сумгаита, Мингячевира, а также прибрежных зон Ленкорани, Астары и Хачмаза. Совместно с экспертами Департамента комплексного экологического мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов и Службы государственного надзора за использованием и охраной вод при Госагентстве по водным ресурсам были взяты пробы воды. Результаты показали превышение допустимых норм бактериологического загрязнения на пляжах в Говсане, Тюркане, Шихово, Сахиля, в селе Ниязоба Хачмазского района, а также в поселке Ашагы Нуведи и селе Сютямурдов Ленкоранского района.
Официально заявлено, что уровень загрязнения в этих районах представляет угрозу для здоровья населения и способствует распространению инфекционных заболеваний. Власти рекомендовали воздержаться от посещения этих пляжей. Но комментариев от исполнительных органов Сураханского и Хазарского районов получить не удалось. В муниципалитетах на наши звонки отвечали, что председатель и его заместители находятся на выезде, а потому прокомментировать ситуацию никто не может.
В Объединенной службе водоснабжения крупных городов утверждают, что на участках в Говсане и Бузовна их структура не осуществляет прямой сброс сточных вод в море. Представители службы объясняют, что в районах, где нет централизованной канализации, часть жителей самовольно подключает стоки к дренажным каналам или выпускает их прямо в море. Эта практика, по их словам, и приводит к подобным последствиям. В качестве меры профилактики служба проводит разъяснительную работу среди населения.
Для поселков, не имеющих канализационной инфраструктуры, по заказу ADSEA подготовлены проектные документы по созданию систем водоотведения. Реализация этих проектов зависит от состояния инженерных сетей и наличия ресурсов. Строительство канализационных систем ведется поэтапно и выполняется в соответствии с утвержденным планом.
Однако, судя по происходящему на побережье Каспия, до его полного завершения еще далеко, а море каждое лето становится свидетелем все новых экологических преступлений, на которые власти отвечают общим молчанием.