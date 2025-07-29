Экологическое бедствие на побережье Каспия: сточные воды, мусор и полное бездействие исполнительной власти

На большинстве участков бакинского побережья Каспийского моря, включая пляжи в Говсане, Бузовна и Шихово, канализационные стоки по-прежнему сбрасываются непосредственно в море. Проблема, которая тянется уже долгие годы и обостряется с наступлением каждого пляжного сезона, представляется неразрешимой даже в обозримом будущем. В нынешнем году к обычным жалобам добавилась новая неприятность — резкий запах, распространяющийся над водой и берегом. Уровень Каспийского моря за последние годы заметно снизился и на обнажившемся дне проступили водоросли, старый мусор, металлические отходы… В некоторых местах поверхность воды покрыта маслянистой пленкой.

Ситуация в Говсане стала реальной экологической катастрофой. Канализационные стоки, поступающие от расположенных вдоль побережья объектов и тысяч домов самого поселка и соседних деревень, попадают прямо в море. Несмотря на то что пляж в Говсане уже много лет значится в перечне зон, где купание запрещено, на побережье продолжает расти число частных пляжей, кафе и развлекательных заведений. Из береговых канав в море стекает густая темная жидкость, а в местах, где стоки соединяются с водой, образуется плотный слой нечистот, который невозможно не заметить. Канализационные каналы забиты остатками пищи, пластиковыми бутылками и другими отходами. Всего в нескольких метрах от этой вопиющей антисанитарии рыбаки ловят рыбу. Один из них, закрывая нос платком, говорит, что если рыба способна выжить в таких условиях, значит, ее можно есть. Но прикрытое лицо рыбака противоречит его словам: сам он не доверяет воде, в которой работает каждый день, и есть пойманную рыбу, скорее всего, не будет. Сотрудник расположенной неподалеку зоны отдыха объясняет, что запрет на купание носит формальный характер: каждый день сюда приходят десятки людей, потому что на большинстве бакинских пляжей вода загрязнена еще больше. Мусорных урн на территории пляжей в Говсане нет, люди бросают остатки еды прямо в канавы или под кусты. Судя по всему, Исполнительную власть Сураханского района или местный муниципалитет, выдавших разрешения на строительство многочисленных объектов вдоль запрещенной зоны, мысли о сохранности базовой инфраструктуры особо не посещают. Они не позаботились даже о таких элементарных вещах, как контейнеры для мусора.

В Бузовна и Хазарском районе картина почти такая же. Здесь канализационные стоки также напрямую попадают в море. В ветреные дни неприятный запах усиливается, а на воде образуется пенистая пленка. Один из отдыхающих рассказывает, что после купания на коже остаются водоросли с запутавшимися в них мелкими червями. Работник одного из частных пляжей признает, что после каждого ветреного дня сотрудники вынуждены сетями собирать мусор и вручную очищать берег. В социальных сетях появляются новые видеозаписи, снятые на других участках побережья. На кадрах из Пиршаги отдыхающие выбрасывают остатки еды вдоль дороги и прямо на пляж. В Набрани на пляжах пасется скот, что вызывает возмущение приезжих, не ожидавших увидеть подобную картину на туристической территории. С началом пляжного сезона Республиканский центр гигиены и эпидемиологии провел обследование санитарного состояния пляжей Баку, Сумгаита, Мингячевира, а также прибрежных зон Ленкорани, Астары и Хачмаза. Совместно с экспертами Департамента комплексного экологического мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов и Службы государственного надзора за использованием и охраной вод при Госагентстве по водным ресурсам были взяты пробы воды. Результаты показали превышение допустимых норм бактериологического загрязнения на пляжах в Говсане, Тюркане, Шихово, Сахиля, в селе Ниязоба Хачмазского района, а также в поселке Ашагы Нуведи и селе Сютямурдов Ленкоранского района.