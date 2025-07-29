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Иран хочет похитить бельгийского депутата

14:34 454

Депутат парламента Бельгии ирано-американского происхождения Дарья Сафаи заявила о попытке ее похищения со стороны Ирана, пишут оппозиционные иранские СМИ.

«Эта информация появилась после того, как моя резолюция о включении КСИР в список европейских террористических групп была одобрена бельгийским парламентом и теперь исламская республика намерена похитить, подвергнуть пыткам и казнить члена парламента европейской страны или использовать его в качестве разменной монеты в своей «дипломатии заложников», - добавила Сафаи.

Бельгийская полиция и силы безопасности страны сообщили депутату о намерении Ирана переправить ее в Тегеран через Турцию и рекомендуют ей воздержаться от поездок в эти страны.

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