В Азербайджане станет еще жарче

30 июля в Азербайджане температура воздуха местами достигнет 41° тепла.
Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается. Ночная температура составит 23-27°, а дневная достигнет 33-38° тепла.
В регионах Азербайджана также преимущественно будет без осадков. Температурный режим в районах республики будет ночью 23-27°, днем 35-40°, а в отдельных местностях столбики термометров поднимутся до экстремальных 41°. В горных районах температура достигнет 15-20° ночью и 28-33° днем.