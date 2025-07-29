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В Азербайджане станет еще жарче

14:47 730

30 июля в Азербайджане температура воздуха местами достигнет 41° тепла.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается. Ночная температура составит 23-27°, а дневная достигнет 33-38° тепла.

В регионах Азербайджана также преимущественно будет без осадков. Температурный режим в районах республики будет ночью 23-27°, днем 35-40°, а в отдельных местностях столбики термометров поднимутся до экстремальных 41°. В горных районах температура достигнет 15-20° ночью и 28-33° днем.

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