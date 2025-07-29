Россия наняла колумбийца поджигать торговые центры

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали 27-летнего гражданина Колумбии по подозрению в поджогах строительных складов в Мазовецком воеводстве 23 и 30 мая 2024 года. Инструкции относительно целей и способов нападения он получил через Telegram, пишут СМИ со ссылкой на представителя министра-координатора спецслужб Яцека Добжинского.

Колумбийцу предъявили обвинение в терроризме, ему грозит пожизненное заключение. Подозреваемый частично признал вину и дал показания, которые в настоящее время проверяются.

«Эти действия были заказаны, контролировались и финансировались лицом, связанным с российскими спецслужбами. Подозреваемый получил подробные инструкции относительно цели нападения и его выполнения, включая изготовление зажигательной бутылки (так называемого коктейля Молотова) и использование специального транспортного средства», — говорится в сообщении.

Также сотрудники агентства установили, что российские спецслужбы через Telegram систематически и в масштабах, охватывающих целые регионы, вербовали лиц латиноамериканского происхождения с боевым опытом для проведения разведки. Затем эти люди поджигали выбранные объекты и фиксировали последствия атак.

Отмечается, что другой гражданин Колумбии в июне этого года был приговорен судом Чехии к восьми годам лишения свободы за поджог автобусного депо в Праге и планирование поджога торгового центра. По словам премьер-министра Чехии, к этому делу также причастны российские спецслужбы.