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В США заявили, что Путин серьезно недооценил Трампа
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В США заявили, что Путин серьезно недооценил Трампа

Трамп не сдал Хегсета: «Ты убийца, продолжай»

14:59 417

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку главе Пентагона Питу Хегсету на фоне череды скандалов, сообщает Politico.

По словам собеседников издания, причина поддержки Хегсета со стороны администрации американского президента и самого Трампа заключается в том, что в его продвижение было вложено слишком много политического капитала. Для его отставки потребуется гораздо больше компромата, чем есть сейчас, объяснил источник Politico в Белом доме.

«Продолжай бороться — мне нравится, что ты делаешь. Во что бы то ни стало. Ты убийца», — заявил Хегсету американский президент во время их личной встречи.

В центре скандала Пит Хегсет оказался спустя два месяца после того, как возглавил Минобороны США. В марте главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что случайно оказался в чате в Signal, где обсуждалась военная операция США против хуситов. По словам журналиста, в беседу его добавил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц. В закрытом чате были Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и другие члены правительства США. Уолтц взял на себя ответственность за инцидент, при этом он заявил, что не знаком с Голдбергом. В мае стало известно, что Уолтц покинул должность советника президента США по нацбезопасности.

В апреле The New York Times сообщила, что Хегсет отправил детали операции против хуситов в другой чат в Signal, в котором состояли в том числе его жена и брат. Кроме того, участниками чата были два чиновника, которых отстранили от службы из-за утечек. NBC News писал, что глава Пентагона отправил детали операции в личный чат, несмотря на то что ранее его помощник рекомендовал не пересылать секретную информацию по незащищенным каналам.

После того как американские СМИ стали распространять все больше компрометирующей информации в отношении Хегсета, несколько его союзников как в Пентагоне, так и за его пределами решили вмешаться. Обеспокоенные тем, что длинный список скандалов может привести к его отставке, они в личных беседах убеждали Хегсета пересмотреть свое отношение к людям, которым Белый дом не доверяет, пишет Politico.

Сейчас же ближайшее окружение Трампа хвалит Хегсета за успешное проведение в июне операции Midnight Hammer («Полуночный молот»), целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана. По словам источников издания, отдельное уважение главе Пентагона выражают за способность укрепить дух американской армии. Также в его пользу играет стремление создать систему ПРО «Золотой купол» для защиты США, сторонником которой выступает Трамп.

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