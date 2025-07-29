Хаменеи назло врагам сделает Иран снова великим

Мировое высокомерие во главе с «преступной Америкой» борется с исламской религией и знаниями, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи на сегодняшней церемонии в память о погибших в ходе недавней войны с Израилем.

«То, с чем борется мировое высокомерие во главе с преступной Америкой, - это ваша религия и ваше знание. Они против вашей религии, против этой глубокой веры народа, против этого единства под знаменем ислама и Корана. И они против ваших знаний.

Назло врагам мы сможем привести Иран к вершинам прогресса и славы», - сказал верховный лидер.

В то же время глава Генштаба иранской армии Абдулрахим Мусави заявил, что исламская республика «не доверяет словам и обещаниям США и сионистского режима» и «полностью готова к отражению их нападения в будущем».

По словам Мусави, «США и Израиль в ходе вооруженного конфликта с Ираном продемонстрировали мировому сообществу, что не собираются соблюдать нормы международного права»: «Враг понес серьезные потери и не достиг своих целей, а потому запросил перемирия, чтобы спасти сионистский режим».