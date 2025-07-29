ФСБ выдала себя за СБУ, чтобы убить командира «Волков Да Винчи»

Служба безопасности Украины сообщила о предотвращении заказного убийства командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Сергея Филимонова. По данным спецслужбы, за покушением стояла ФСБ России.

Согласно сообщению СБУ, российская спецслужба пыталась реализовать убийство через жителя Днепропетровской области, которого завербовали под видом сотрудничества с СБУ.

«Агентурные операции «под чужим флагом» — новая тактика ФСБ, — отмечают в СБУ. — Во время вербовки представители российской спецслужбы выдают себя за сотрудников украинских спецорганов и поручают задания якобы в интересах Украины».

Именно так, по информации следствия, был обманут участник АТО из города Каменское. Мужчина получил звонок от женщины, представившейся сотрудницей СБУ. В ходе беседы она обвинила его в государственной измене, заявив, что он якобы заказывал препараты в интернет-магазине, который «финансирует российские войска». Ему сообщили о фиктивном уголовном деле и предложили «альтернативу» — сотрудничество со Службой безопасности.

Для убедительности фигуранту отправили поддельную повестку о вызове на допрос, анкету для вступления в СБУ и поручили выехать в Киев. Там мужчина должен был арендовать жилье в жилом комплексе, где, по версии ФСБ, находился предполагаемый «предатель» — на самом деле командир ВСУ Сергей Филимонов.

«Кураторы ФСБ сыграли на патриотических мотивах мужчины, убеждая его, что он помогает СБУ выявлять корректировщика российских ударов», — рассказали в СБУ.

Далее агент начал слежку за автомобилем Филимонова и отправлял куратору фотографии и отчеты. После одного из ракетных ударов по Киеву представители ФСБ уверяли его, что «виновен именно этот объект».

Позже фигурант получил координаты тайника на окраине столицы, где было спрятано автоматическое оружие. Забрав автомат Калашникова, он продолжил слежку, после чего получил указание ликвидировать военного.

Сотрудники СБУ задержали мужчину на выходе из дома — при нем был заряженный автомат. У него изъяли телефон с перепиской с куратором ФСБ.

Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора ему предъявлено подозрение по ст. 263 Уголовного кодекса Украины — «незаконное хранение оружия и боеприпасов».