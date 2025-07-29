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Куда делись миллионы? Отчет Счетной палаты

16:01 2787

В первом полугодии 2025 года Счетная палата Азербайджана в ходе внешнего государственного финансового контроля выявила нарушения на общую сумму 65 миллионов манатов. Из них 17,8 миллиона манатов были квалифицированы как прямой ущерб государственному бюджету. Об этом говорится в отчете ведомства.

Основные нарушения были связаны с нецелевым использованием бюджетных средств, нарушением законодательства в сфере госзакупок, перерасходам средств и искажениями в финансовых отчетах.

Счетная палата также выявила несоответствия на сумму 105 миллионов манатов в финансовых отчетах. Согласно отчету за первое полугодие 2025 года, в финансовой отчетности государственных учреждений в общей сложности были выявлены несоответствия на сумму 105,1 миллиона манатов. «12,6 миллиона манатов из этой суммы были оценены как существенные искажения», - говорится в документе.

Аудиторские отчеты и решения коллегий были направлены объектам контроля в семи случаях. Материалы представлены в Милли Меджлис, Верховный Меджлис Нахчывана, Кабинет министров Нахчывана, а также в министерства финансов Азербайджана и Нахчывана.

Отмечается также, что по фактам существенных искажений, выявленных в предыдущие годы на сумму свыше 300 млн манатов, были внесены соответствующие корректировки.

Также сообщается, что в первом полугодии текущего года Коллегия Счетной палаты приняла решение о проведении в общей сложности 34 внешних государственных финансовых контрольных мероприятий. Два из этих мероприятий проводились в режиме секретности.

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