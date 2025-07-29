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Пошлины Трампа могут взвинтить цены на лекарства в США

16:13 520

Введенные американским президентом Дональдом Трампом пошлины в размере 15% на экспорт из Евросоюза могут привести к росту цен на лекарства, пишет газета The New York Times (NYT).

Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 27 июля заключили торговое соглашение, предусматривающее введение пошлин в размере 15% практически на весь экспорт из Евросоюза в США. В рамках сделки официальный Брюссель также обязался увеличить закупки американского сжиженного природного газа, ядерного топлива и вооружений.

«На многие фармацевтические продукты, производимые в Европе, будут действовать пошлины в размере 15%, что… потенциально приведет к росту цен на лекарства», — говорится в публикации.

По информации NYT, в Европе производится противораковый препарат «Кейтруда», а также востребованные средства для снижения веса, включая «Оземпик». Введение пошлин может привести к удорожанию этих лекарств. Кроме того, дополнительные издержки на импорт, по оценке издания, способны увеличить расходы фармацевтической отрасли на миллиарды долларов.

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