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Почему бакинцы сидят без воды? В службе пояснили

16:20 1964

Объединенная служба водоснабжения крупных городов Азербайджана распространила новое заявление в связи с перебоями подачи воды в различных районах Баку.

Как заявили в службе, резкое повышение температуры летом привело к росту потребления воды. Чтобы избежать аварий и обеспечить оптимальное распределение ресурсов, служба перешла на регулирование подачи воды по графику. Более 70% населения обеспечено круглосуточной подачей, остальные — получают воду 12, 8 или 4 часа в сутки.

Ограничения касаются в основном стихийных поселений, не предназначенных для постоянного проживания. Нелегальные подключения создают дополнительную нагрузку на систему и способствуют утечкам.

На некоторых участках был изменен режим подачи воды, например, с 4 до 3 часов утром и вечером. Даже самые удаленные районы получают воду хотя бы раз в день — с 6:00 до 10:00.

Температура в июле на 6–7 градусов выше прошлогодней. Увеличение числа абонентов, расширение сети и массовый переезд в дачные дома также повлияли на ситуацию.

Водоснабжение осуществляется в усиленном режиме: круглосуточно работают ремонтные бригады, реализуются масштабные инфраструктурные проекты. На большинстве участков подача воды уже нормализована.

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