Представители США и Великобритании организовали тайную встречу в одном из курортных альпийских местечек, где провели «выборы» президента Украины. Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки (СВР) России.

«Достигнутое в Альпах соглашение проливает свет на подоплеку недавней скандальной попытки президента Украины ограничить полномочия местных антикоррупционных структур, — утверждается в сообщении. — Расчищая политическую «поляну» для Валерия Залужного, Андрей Ермак «подставил» Владимира Зеленского — убедил его, что такой шаг не испортит отношения Киева с западными партнерами, а на самом деле создал для Запада повод начать кампанию по отстранению от власти Зеленского».

В СВР также уверяют, что «на альпийском курорте прошли выборы нового президента Украины».

Соединенные Штаты и Великобритания на тайной встрече также решили выдвинуть Валерия Залужного на пост президента Украины. Участники сошлись во мнении, что вопрос замены Зеленского назрел.

«Американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Ермак и Буданов «взяли под козырек». При этом они заручились обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты, а также учитывать их интересы при решении других кадровых вопросов», — утверждают в СВР.