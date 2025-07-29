Карабах, Восточный Зангезур и Нахчыван получат статус свободных от ящура

Азербайджан добился очередного успеха в направлении получения статуса страны, свободной от одного из опасных заболеваний животных.
Так, Агентство пищевой безопасности (AQTA) разработало Национальную программу контроля для создания зон, свободных от ящура, и представило ее Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ). Программа уже начала реализовываться.
Таким образом, в экономических районах Восточного Зангезура и Карабаха (полностью охватываются территории Зангеланского, Джебраильского и Кубатлинского районов, частично – Физулинского, Ходжавендского и Лачинского районов), а также на территории Нахчыванской Автономной Республики начался процесс создания зон, свободных от ящура. Присвоение этого статуса окажет значительное положительное влияние на экспорт и транзит продукции животного происхождения.
Национальная программа контроля предусматривает регулярный эпизоотологический мониторинг, завершение идентификации и регистрации животных, отслеживание их перемещений через Автоматизированную информационную систему пищевой безопасности (AQTIS), а также проведение массовых вакцинационных мероприятий.
Напомним, в 2024 году Азербайджан был признан Всемирной организацией здравоохранения животных страной, свободной от чумы мелких жвачных животных и высокопатогенного птичьего гриппа. Кроме того, сохраняется ранее полученный статус страны, свободной от африканской чумы лошадей и африканской чумы свиней.