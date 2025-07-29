USD 1.7000
EUR 1.9697
RUB 2.0800
Подписаться на уведомления
В США заявили, что Путин серьезно недооценил Трампа
Новость дня
В США заявили, что Путин серьезно недооценил Трампа

Карабах, Восточный Зангезур и Нахчыван получат статус свободных от ящура

16:33 1265

Азербайджан добился очередного успеха в направлении получения статуса страны, свободной от одного из опасных заболеваний животных.

Так, Агентство пищевой безопасности (AQTA) разработало Национальную программу контроля для создания зон, свободных от ящура, и представило ее Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ). Программа уже начала реализовываться.

Таким образом, в экономических районах Восточного Зангезура и Карабаха (полностью охватываются территории Зангеланского, Джебраильского и Кубатлинского районов, частично – Физулинского, Ходжавендского и Лачинского районов), а также на территории Нахчыванской Автономной Республики начался процесс создания зон, свободных от ящура. Присвоение этого статуса окажет значительное положительное влияние на экспорт и транзит продукции животного происхождения.

Национальная программа контроля предусматривает регулярный эпизоотологический мониторинг, завершение идентификации и регистрации животных, отслеживание их перемещений через Автоматизированную информационную систему пищевой безопасности (AQTIS), а также проведение массовых вакцинационных мероприятий.

Напомним, в 2024 году Азербайджан был признан Всемирной организацией здравоохранения животных страной, свободной от чумы мелких жвачных животных и высокопатогенного птичьего гриппа. Кроме того, сохраняется ранее полученный статус страны, свободной от африканской чумы лошадей и африканской чумы свиней.

Иран остался без воды: жители уезжают к Каспийскому морю
Иран остался без воды: жители уезжают к Каспийскому морю
17:53 981
Американцы захотели купить острова у России. В Москве отреагировали
Американцы захотели купить острова у России. В Москве отреагировали обновлено 17:35
17:35 2665
Охранники Путина начали носить дроны
Охранники Путина начали носить дроны ВИДЕО
17:23 1685
«Тайные выборы» в Альпах: США и Британия готовят замену Зеленскому?
«Тайные выборы» в Альпах: США и Британия готовят замену Зеленскому?
16:29 2312
Азербайджанские студенты в Турции в беде
Азербайджанские студенты в Турции в беде все еще актуально
13:46 6238
Куда делись миллионы? Отчет Счетной палаты
Куда делись миллионы? Отчет Счетной палаты
16:01 2795
Индия отказывается от российской нефти и покупает азербайджанскую
Индия отказывается от российской нефти и покупает азербайджанскую все еще актуально
12:51 4549
Почему бакинцы сидят без воды? В службе пояснили
Почему бакинцы сидят без воды? В службе пояснили
16:20 1968
Турция с Катаром угрожают гегемонии Израиля
Турция с Катаром угрожают гегемонии Израиля новый поворот; все еще актуально
12:13 3525
Экологическое бедствие на побережье Каспия: сточные воды, мусор и полное бездействие исполнительной власти
Экологическое бедствие на побережье Каспия: сточные воды, мусор и полное бездействие исполнительной власти наши беды
14:31 3139
Хаменеи назло врагам сделает Иран снова великим
Хаменеи назло врагам сделает Иран снова великим видео
14:58 1742

ЭТО ВАЖНО

Иран остался без воды: жители уезжают к Каспийскому морю
Иран остался без воды: жители уезжают к Каспийскому морю
17:53 981
Американцы захотели купить острова у России. В Москве отреагировали
Американцы захотели купить острова у России. В Москве отреагировали обновлено 17:35
17:35 2665
Охранники Путина начали носить дроны
Охранники Путина начали носить дроны ВИДЕО
17:23 1685
«Тайные выборы» в Альпах: США и Британия готовят замену Зеленскому?
«Тайные выборы» в Альпах: США и Британия готовят замену Зеленскому?
16:29 2312
Азербайджанские студенты в Турции в беде
Азербайджанские студенты в Турции в беде все еще актуально
13:46 6238
Куда делись миллионы? Отчет Счетной палаты
Куда делись миллионы? Отчет Счетной палаты
16:01 2795
Индия отказывается от российской нефти и покупает азербайджанскую
Индия отказывается от российской нефти и покупает азербайджанскую все еще актуально
12:51 4549
Почему бакинцы сидят без воды? В службе пояснили
Почему бакинцы сидят без воды? В службе пояснили
16:20 1968
Турция с Катаром угрожают гегемонии Израиля
Турция с Катаром угрожают гегемонии Израиля новый поворот; все еще актуально
12:13 3525
Экологическое бедствие на побережье Каспия: сточные воды, мусор и полное бездействие исполнительной власти
Экологическое бедствие на побережье Каспия: сточные воды, мусор и полное бездействие исполнительной власти наши беды
14:31 3139
Хаменеи назло врагам сделает Иран снова великим
Хаменеи назло врагам сделает Иран снова великим видео
14:58 1742
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться