Карабах, Восточный Зангезур и Нахчыван получат статус свободных от ящура

Азербайджан добился очередного успеха в направлении получения статуса страны, свободной от одного из опасных заболеваний животных.

Так, Агентство пищевой безопасности (AQTA) разработало Национальную программу контроля для создания зон, свободных от ящура, и представило ее Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ). Программа уже начала реализовываться.

Таким образом, в экономических районах Восточного Зангезура и Карабаха (полностью охватываются территории Зангеланского, Джебраильского и Кубатлинского районов, частично – Физулинского, Ходжавендского и Лачинского районов), а также на территории Нахчыванской Автономной Республики начался процесс создания зон, свободных от ящура. Присвоение этого статуса окажет значительное положительное влияние на экспорт и транзит продукции животного происхождения.